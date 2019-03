Migranti, Kyenge: tutela del diritto alla salute passa anche dalla lotta al razzismo

Un progetto di prevenzione oncologica rivolto alla popolazione immigrata è stato presentato in sede ANT, in un incontro aperto al pubblico. In collegamento da Bruxelles l’europarlamentare Cecile Kyenge. A èTG il presidente di ANT Italia Onlus Raffaella Pannuti. Subito dopo c’è l’intervento della Kyenge che dice: “la tutela del diritto alla salute passa anche dalla lotta alla discriminazione e al razzismo“.

