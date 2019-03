Patto tra Bologna e Lampedusa per andare a prelevare “migranti”

BOLOGNA, 22 MAR – Parte da Bologna l’iniziativa per invitare i sindaci italiani a costruire canali di immigrazione regolari e aderire al ‘Global Migration Compact’, patto non vincolante tra i Paesi Onu che l’Italia non ha firmato, per gestire i flussi migratori.

Il convegno è stato lanciato oggi il dal sindaco bolognese Virginio Merola (Pd) e da quello di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, partecipando a un incontro sulla protezione internazionale dei rifugiati organizzato dal Comune e dall’ateneo di Bologna.