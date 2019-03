Bus incendiato da senegalese, “Ha tirato fuori il coltello e ci ha legati tutti”

“Ha tirato fuori coltello e pistola e ci ha legati tutti sequestrandoci i cellulari. Ha cosparso il bus di benzina e ha detto: ‘questo è per i migranti’”. Il delinquente, probabilmente fomentato dalla propaganda ossessiva della sinistra e della chiesa, ha raccontato ai bambini che le persone in Africa muoiono per colpa di Di Maio Salvini.

“Un bimbo ha nascosto il telefono e chiamato i carabinieri o saremmo morti tutti”. La testimonianza di una bambina.

I Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato l’autista del bus. Aveva prelevato 51 alunni dirigendosi verso Milano. E’ stato fermato dopo aver speronato 3 pattuglie. Durante la discesa dei bambini dal mezzo, aveva incendiato il bus

Il senegalese “Ha agito esasperato dall’attuale situazione migratoria, ‘Non ce la faccio più a vedere bambini e donne che muoiono in mare“. Lo ha detto in conferenza stampa Alberto Nobili capo del pool dell’antiterrorismo milanese. Invece, a bruciare vivi i bambini italiani, ce la faceva benissimo.