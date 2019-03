Nuova Zelanda, Bergoglio: “Sono vicino ai nostri fratelli musulmani”

“In questi giorni – ha detto il Papa all’Angelus – al dolore per le guerre e i conflitti che non cessano di affliggere tutta l’umanità, si è aggiunto quello per le vittime dell’orribile attentato contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda”. “Prego per i morti e i feriti e i loro familiari – ha aggiunto il Pontefice -. Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità, e rinnovo l’invito ad unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l’odio e la violenza”.

Qualche giorno fa, in Nigeria, i musulmani hanno massacrato decine di cristiani e Bergoglio non ha fiatato.

