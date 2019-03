Un altro latitante internazionale catturato a Bologna

Ricercato in tutta Europa per rapina, arrestato a Bologna – – Era ricercato da mesi in Germania per una violenta rapina in villa, ma gli agenti lo hanno riconosciuto mentre stava per imbarcarsi. Un altro arresto europeo è stato eseguito nelle ultime 48 ore a Bologna: un cittadino moldavo di 24 anni è stato identificato e infine ammanettato per l’esecuzione di un provvedimento della magistratura tedesca.

L’uomo è risultato essere ricercato per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di Giustizia tedesca in quanto giudicato responsabile di rapina aggravata in concorso, commessa in Germania nel mese di maggio dello scorso anno, insieme ad altri sei complici, ai danni di una coppia di anziani ultraottantenni all’interno della loro villa.