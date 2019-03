Rapina violenta in gioielleria a Londra, romeno catturato a Bologna

Condividi

di Etv — Un 27enne nato in Romania, sospettato di essere fra gli autori di una violenta rapina in gioielleria avvenuta a Londra alla fine del 2016, è stato arrestato a Bologna dalla Polizia. L’uomo, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria del Regno Unito, è stato intercettato in stazione dagli agenti della Polfer.

Nel corso dei consueti servizi di vigilanza all’interno dello scalo ferroviario, hanno notato una coppia di ragazzi diretti nell’atrio centrale che, alla loro vista, hanno cambiato repentinamente direzione, andando verso la piazza Medaglie d’Oro. Il gesto ha attirato i sospetti dei poliziotti che hanno seguito e poi fermato i due per identificarli.