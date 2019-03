Amato: Germania e Francia sono deboli, per la UE è un rischio

Condividi

Oggi vedo una Germania e una Francia talmente deboli che la loro intesa difficilmente può spaventare o danneggiare qualcuno”. Lo ha detto Giuliano Amato ad “Agenzia Nova” durante un lunch a New York in cui ha ricevuto il Gei Award (il premio del Gruppo Esponenti Italiani).

Il giudice costituzionale, nonché ex presidente del Consiglio e vicepresidente della Convenzione che scrisse la Costituzione europea poi bocciata dai referendum in Francia e Olanda, ha sottolineato che l’Europa di oggi è debole “perché i suoi leader sono deboli” e ha aggiunto che “il duopolio Francia-Germania non è una minaccia per l’unità dell’Occidente”.