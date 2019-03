“Un musulmano cancelliere della Germania nel 2030? Perché no”

Condividi

“Un musulmano cancelliere della Germania nel 2030? Perché no“. Lo sostiene il leader parlamentare della CDU di Angela Merkel, Ralph Brinkhaus, che ha scatenato non poche polemiche.

Visto quello che hanno fatto i tedeschi all’Europa nel XX secolo c’è da temere il giorno in cui questi ubriachi del multiculti si sveglieranno accorgendosi che la vita nell’emirato non era poi il massimo. E saranno cazzi per tutti. E rimpiangeremo le cartoline dell’Unter den Linden diviso dal Muro. Anche soltanto che ai massimi livelli tedeschi si parli di un cancelliere islamico fa capire quanto si sia guastata la nostra bella Europa.

Giulio Meotti