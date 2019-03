Proletari comunisti contro demolizione torri dello spaccio di Zingonia

Scrive il ministro Salvini su Facebook: “Domani mattina la mia settimana comincia in Prefettura a Bergamo per organizzare i lavori di DEMOLIZIONE delle torri del degrado e dello spaccio di Zingonia, un intervento che i cittadini aspettavano da anni.

Gli altri chiacchieravano, la Lega fa. E se non piace ai “proletari comunisti”… ce ne faremo una ragione!”