Roma: Africa di Konare in piazza contro il Franco CFA, dov’erano giornali e Tv?

di Byoblu

Ecco la manifestazione del movimento panafricanista di Mohamed Konare, sabato 2 marzo, in piazza, a Roma, nelle immagini di Eugenio Miccoli, di Byoblu. Non c’erano i media, che erano tutti intenti a coprire la manifestazione “antirazzista” di Milano. Noi a quegli africani preferiamo questi, che combattono per la dignità della loro terra e per farla ritornare ad essere libera.