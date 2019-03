Accoltellata da una romena, 37enne in prognosi riservata

Foggia – Una donna di nazionalità rumena di 20 anni è stata arrestata dai carabinieri in relazione all’accoltellamento di una donna di 37 anni avvenuto questa mattina a Ischitella, in provincia di Foggia, lo stesso centro della provincia di Foggia dove nel settembre 2017 venne uccisa la 15enne Nicolina Pacini.

Le cause del litigio avvenuto nell’androne di un palazzo sono in corso di accertamento, ma si dovrebbe trattare di ragioni passionali. La 37enne colpita dai fendenti è ricoverata in prognosi riservata. adnkronos

