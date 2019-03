L’apertura di una sede a Marsiglia e la ricerca di nuovi profili italiani: le grandi ambizioni di Click&Boat

Il caldo sole del Sud della Francia si prospetta all’orizzonte di Click&Boat – leader tra le compagnie di noleggio barche online.

A soli cinque anni dall’avvio dell’attività, Click&Boat annuncia l’apertura di una seconda sede operativa in territorio francese, più nello specifico a Marsiglia.

Situati vicino al Porto Vecchio della città, i nuovi locali apriranno le porte all’inizio di marzo, creando oltre 50 posti di lavoro nell’arco di circa 18 mesi.

Una scelta strategica dettata, non solo, dal desiderio di diventare punto di riferimento nella zona Provenza-Alpi-Costa Azzurra (cosiddetta PACA), ma, soprattutto, dalla volontà di avvicinarsi alla clientela ed al territorio italiano.

Un ufficio simbolo di crescita e sviluppo

Parigi 05/03/2019 – Una scelta quasi ovvia quella di Marsiglia. Le miglia percorse anno dopo anno per la crescita della compagnia, hanno gradualmente condotto ad una delle città nelle quali Click&Boat offre il maggior numero di imbarcazioni (oltre 500).

A questo si aggiunge poi la tanto ricercata atmosfera mediterranea che l’area PACA condivide con la regione Liguria: i circa 320 giorni di sole all’anno che contraddistinguono la zona hanno infatti agevolato la decisione, soprattutto in relazione al voler offrire al team un ambiente di vita ideale, ed agevolare l’inserimento dei nuovi arrivati.

20 posizioni aperte in vista dell’estate 2019, ed un totale di 50 assunzioni prima della fine dell’anno, 6 delle quali esclusivamente dedicate ai giovani italiani: tra i profili ricercati vi sono consulenti dei progetti di navigazione e business developer.

La forza lavoro, attualmente trainata da 60 giovani entusiasti provenienti da tutto il mondo, persegue quindi l’obiettivo di una crescita importate, nonché un ulteriore sviluppo in una città profondamente legata al mare ed alle sue tradizioni.

Marsiglia, punto di riferimento e vicinanza per i clienti italiani

Le ambizioni di Click&Boat viaggiano a tutt’altro che velocità di crociera, presentando un piano per il 2019 colmo di novità: un vivaio di talenti italiani ed internazionali è dunque in arrivo a Marsiglia!

Cavalcando sulla cresta dell’onda un quinquennio di ottimi risultati, la compagnia vuole dare anche il suo contributo alla cittadina francese (prima in termini di yachting e con una media di oltre 5 milioni di croceristi all’anno), importando profili freschi e giovani, nonché apportando un traffico consistente in termini economici.

La storia di Click&Boat è inoltre profondamente legata alla città di Marsiglia, in quanto luogo originario del co-fondatore Jérémy Bismuth – “Ho trascorso dozzine, o forse addirittura centinaia di sere a pescare con mio nonno al porto di Pointe Rouge, vedendo sfilare le barche all’orizzonte, eleganti e maestose. L’ammirazione per la loro leggiadria nel solcare le onde, mi ha motivato negli anni a voler condividere con gli altri la mia stessa emozione, rendendo la navigazione accessibile a tutti.” – dichiara.

“L’apertura di un ufficio a Marsiglia non è solamente un ritorno alle origini, ma segna un punto di svolta per Click&Boat, relativo non solo allo sviluppo in termini economici, ma legato soprattutto alla creazione di sinergie positive che portino ad un miglioramento del benessere al lavoro, in particolare per coloro che provengono da paesi esteri.”

Benessere al lavoro, una priorità per Click&Boat

La particolare attenzione dedicata all’ambiente lavorativo in tutti i dipartimenti di Click&Boat, ha portato la compagnia a posizionarsi in testa nella campagna Happy At Work (benchmark AgileIndex) per le aziende che contano tra 0 e 49 dipendenti.

Il punteggio di 9,84/10 ottenuto lo scorso giugno 2018 durante la campagna di promozione del benessere sul posto di lavoro, è testimone imprescindibile della grande soddisfazione dei dipendenti di Click&Boat, quotidianamente invogliati alla collaborazione ed allo scambio di idee per la creazione di nuovi progetti.

A proposito di Click&Boat

Click&Boat, la piattaforma di noleggio barche leader del mercato online, nasce nel 2013 dalla collaborazione di due imprenditori francesi: Edouard Gorioux e Jérémy Bismuth.

L’idea alla base della compagnia è quella che accomuna le startup della sharing economy: sfruttare le risorse della rete ed il consumo collaborativo non solo per semplificare l’incontro tra domanda e offerta, ma soprattutto per rendere alla portata di tutti la possibilità di vivere un’esperienza in barca.

CONTATTO STAMPA

Valeria Galli

+39 06 9450 6565

valeria.galli@clickandboat.com