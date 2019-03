Milano, Arabia Saudita nel cda del Teatro alla Scala? Scoppia il caso

L’Arabia Saudita nel consiglio di amministrazione dei soci fondatori del Teatro alla Scala? L’indiscrezione, lanciata da Repubblica, sta già creando scompiglio. Si parla di una donazione di 15 milioni di euro da Riad, ipotesi che non dispiace al Sovrintendente Alexander Pereira: “Si tratta di discutere a quale titolo una società o un privato dell’Arabia Saudita potranno versare questa cifra, è una grande opportunità”. Di diverso avviso Maurizio Gasparri, che ha già presentato una interrogazione al ministro dei Beni culturali Bonisoli:

“Pur comprendendo l’importanza della proiezione internazionale di una storica istituzione culturale italiana e l’utilità delle risorse economiche che potrebbero arrivare da Riad – scrive Gasparri – suscitano perplessità iniziative non limitate ad eventuali sponsorizzazioni, ma che possano prevede la presenza di rappresentanti di un paese che non dà alcuna garanzia sul rispetto di diritti fondamentali, nel cuore stesso della Scala, entrando nel cda. Pecunia non olet, si dice dai tempi dell’antica Roma, ma non è un principio eticamente sempre condivisibile“.