Violenza sulle donne, Bongiorno: Codice rosso nel 2019

ROMA, 3 MAR – Entro l’anno sarà pronto il ‘Codice rosso’, un pacchetto di provvedimenti per assicurare un rapido accesso alla giustizia – entro 72 ore – alle donne che denunciano violenza di genere. Lo ha promesso la ministra della Pa Giulia Bongiorno, che da anni è impegnata insieme a Michelle Hunziker e l’associazione ‘Doppia difesa’, contro femminicidi, stalkeraggi e abusi vari.

Sarà così che Bongiorno ‘riscatterà’ la morte della sua prima cliente, quando era una giovane avvocatessa a Palermo. Quella donna che si era affidata a lei per ribellarsi alla violenza domestica, venne massacrata dal compagno – ha ricordato la ministra con rabbia e commozione – dopo averlo denunciato mentre era in attesa di essere sentita dal magistrato. Bongiorno annuncia anche un progetto per dare un reddito alle casalinghe che denunciano le violenze del partner. ansa

Il problema della violenza sulle donne si risolve solo con l’inasprimento e la certezza della pena, non dando soldi alle associazioni, alle casalinghe che denunciano o mettendo i violenti agli arresti domiciliari.

