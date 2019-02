Rapine in villa a Pordenone, smantellata banda di albanesi

La polizia di Pordenone ha smantellato una banda, dedita a furti in case del Nord Italia, composta da tre cittadini albanesi. Sono state anche sequestrate armi da fuoco. I colpi, per oltre un milione di euro di refurtiva tra denaro contante, gioielli, orologi e lingotti in oro, sarebbero avvenuti in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. In manette tre pluripregiudicati per reati specifici, responsabili di 33 furti aggravati in ville e abitazioni.

I tre arrestati, pluripregiudicati per reati specifici, sarebbero responsabili di 33 furti aggravati in ville ed abitazioni, oltre che di altri 70 crimini analoghi commessi nel periodo prenatalizio, principalmente nelle province di Pordenone e Treviso.