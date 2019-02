Droga, spacciatori in fuga appiccano incendio “Salvini bastardo”

Condividi

“Salvini bastardo” , recita la scritta incisa dai pusher che operano all’interno del parco delle Groane, visitato nella giornata di ieri dal sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo.

Il primo cittadino leghista è voluto tornare ancora una volta nell’area verde situata tra la provincia di Milano e la Brianza, per far sentire la presenza delle istituzioni in una zona martoriata da spaccio e degrado.