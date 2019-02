Discarica accanto all’autostrada, incendio e nube tossica

Condividi



di City report – Tullio Trapasso

Nilano – Via Cristina da Belgioioso /Via G. B. Grassi – INCENDIO E NUBE TOSSICA

Via G.B Grassi n 93 – E VE LO AVEVEVAMO DETTO

Questa area abbandonata nel municipio 8 è stata denunciata da me alle autorità e in vari reportage TV diverse volte . Il luogo era ed è un luogo di malaffare e bivaccanti che vivono di espedienti e attività criminali tra cui lo smaltimento dei rifiuti a pagamento, nonché la ricettazione e lo smembramento di auto e veicoli .

Nell’ ultimo sopralluogo svolto il 25 Ottobre del 2018 insieme a Fabio altitonante di forzaitalia e con Maurizio Scabbio e il comitato AntiRacketAbusivismo la situazione era peggiorata, i fumi rendevano irrespirabile l’aria e le montagne di rifiuti pronti al rogo erano di dimensioni immense.

E purtroppo tutto questo accade a ridosso dell’ autostrada, a poca strada dall’ ospedale Sacco e dalle case dei cittadini .

Mi chiedo , ma per QUESTE OMISSIONI pagherà MAI qualcuno ???

I responsabili erano avvisati da tempo di ciò , e lo posso provare !!!