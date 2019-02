Riciclaggio e finanziamento al terrorismo, Arabia Saudita nella lista nera UE

Condividi

La Commissione europea ha proposto di aggiungere sette nuovi Paesi, fra cui l’Arabia Saudita, alla lista dell’Ue dei Paesi terzi che combattono in maniera insufficiente contro il riciclaggio dei capitali e dei finanziamenti del terrorismo. L’iniziativa dell’esecutivo europeo deve ancora ricevere il via libera del Parlamento europeo e dei Paesi membri dell’Unione, alcuni dei quali come Francia e Regno Unito hanno espresso delle riserve.

Rammarico dell’Arabia Saudita per la proposta della commissione europea di inserire Riad nella “lista nera” dei paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. “L’impegno dell’Arabia Saudita – ha detto il ministro delle finanze Mohammed Al-Jadaan – nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è una priorità strategica per il Regno. Continueremo a sviluppare e migliorare le nostre leggi per raggiungere l’obiettivo”.(fonte Afp)