Droga: 2,5 quintali di hashish in un box, arrestato marocchino

La Polizia di Stato ieri ha arrestato in flagranza di reato R. E. J., cittadino marocchino di 32 anni, con molteplici precedenti penali, che deteneva 250 chilogrammi di hashish all’interno di un box sito in Via Laura Conti a Corsico (MI).

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno svolto una breve, ma intensa attività investigativa avviata a seguito di un’informazione acquisita sul territorio secondo la quale in via Laura Conti a Corsico vi era una considerevole quantità di sostanza stupefacente custodita in un box. Sulla base di queste poche informazioni, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano hanno avviato una serie costante di servizi di osservazione nella zona, al fine di individuare il box auto dove era detenuta la sostanza stupefacente ed il soggetto che ne aveva la disponibilità.