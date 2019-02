Le confidenze di Conte alla Merkel: “Salvini è contro tutti”

di La 7

“Salvini è contro tutti”: è quanto avrebbe detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla cancelliera tedesca Angela Merkel nel colloquio avuto la scorsa settimana a Davos e trasmesso in versione integrale dalla trasmissione PiazzaPulita. Conte ha cercato di rassicurare la cancelliera, sostenendo che “se io dico ‘ora la smettiamo!’ loro non litigano”. Ecco il testo integrale della conversazione:

Conte: Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché…

Merkel: Di Maio?

Conte: …perché nei sondaggi che abbiamo fatto stanno calando. Abbiamo fatto dei sondaggi. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 27-26%. Quindi dicono: “Quali sono.. quali sono – voglio dire – i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?” Perché sull’immigrazione ovviamente Salvini è del tutto…”

Merkel: Lui… [Inc.] Conte: Lui chiude tutto. Non c’è spazio. Per me è differente. Sai… [Inc.] Ti ricordi di Malta? Quando ho detto: “Donne e bambini li prenderò con l’aereo”. Perché Juncker mi aveva detto: “Salvini dice che tutti i porti sono chiusi”. Io ho detto: “Ok, vuol dire che li prenderò in aereo!” Sai… [Inc.] Quindi ho capito la questione.