Forteto: dal 18 febbraio commissione parlamentare d’inchiesta

FIRENZE, 30 GEN – Dal 18 febbraio la commissione parlamentare d’inchiesta su ‘Il Forteto’ potrebbe diventare operativa. Ad annunciarlo con due note distinte i parlamentari Stefano Mugnai (FI) e Giovanni Donzelli (FdI).

“Dal 18 febbraio con il passaggio in aula a Montecitorio la commissione d’inchiesta sugli affidi all’interno della comunità il Forteto nel Mugello sarà finalmente realtà e potrà avviare i suoi lavori. E’ un traguardo atteso su cui ho lavorato per anni”, spiega il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Stefano Mugnai.







Il deputato Fdi Giovanni Donzelli sottolinea che “dopo aver denunciato la sparizione della commissione d’inchiesta sul Forteto dalla calendarizzazione della Camera, e dopo numerosi colloqui che abbiamo avuto per sensibilizzare sulla questione, oggi la conferenza di programmazione dei lavori ha inserito l’atto in aula nella settimana dal 18 febbraio. Un fatto che arriva, come ha sottolineato lo stesso presidente della Camera Roberto Fico, su forte richiesta di Fratelli d’Italia”. ansa