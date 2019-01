Parlamentari PD salgono su una motovedetta per raggiungere nave Sea Watch

Condividi

SeaWatch – Esponenti del PD salgono su motovedetta per raggiungere la nave dell’ong (scortati dal ‘Gruppo di barcaioli’ – il cui compito è quello di assistere le navi in entrata e in uscita dal porto – con il controllo della Capitaneria di porto).

“I campi in Libia sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla #SeaWatch. Io e Martina siamo appena rientrati in porto.

Ora stiamo facendo l’elezione di domicilio perché a quanto pare siamo indagati per essere saliti sulla nave”. Così il presidente del Pd Matteo Orfini su Twitter

Tra i parlamentari saliti sulla Sea Watch Maurizio Martina, Matteo Orfini e Davide Faraone.

Schio, Pd in difesa delle Coop: senza “migranti” rischiano la chiusura