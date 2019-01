Schio, Pd in difesa delle Coop: senza “migranti” rischiano la chiusura

Condividi

MIGRANTI. IL PD DI SCHIO SI SCAGLIA CONTRO IL DECRETO SICUREZZA IN DIFESA DELLE COOPERATIVE CHE DENUNCIANO IL RISCHIO CHIUSURA. IL COMITATO PRIMANOI REPLICA SECCAMENTE: BASTA MENZOGNE, IL DECRETO SALVINI PONE ORDINE DISTINGUENDO IN MANIERA CHIARA I PROFUGHI DAI MIGRANTI ECONOMICI. QUESTI ULTIMI NON POSSONO RIVENDICARE ALCUN DIRITTO.

Il Pd scledense interviene a difesa delle cooperative dell’alto vicentino che in questi anni hanno lavorato nell’accoglienza dei richiedenti asilo, lamentando che per colpa del Decreto Sicurezza e Immigrazione rischierebbero la chiusura. A replicare alle accuse del Pd ci pensa il portavoce del comitato PrimaNoi Alex Cioni, sottolineando che “a sinistra persistono nell’equivoco di confondere i migranti economici con coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale in quanto rifugiati. Insistere nel negare la differenza che esiste tra queste categorie di immigranti. Siccome faccio fatica a credere che non conoscano il minimo sindacale del diritto internazionale sui rifugiati, è evidente che certe affermazioni sono strumentali e in mala fede ”.