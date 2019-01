Macron in Egitto: firmati accordi per un miliardo di dollari

Egitto – il Presidente Alsisi ha ricevuto Emmanule Macron in visita al Cairo: 32 accordi firmati. Investimenti per un miliardo di dollari in vari settori. Operative 160 aziende con circa 5mld$. Scambio commerciale di un valore di 2.5 miliardi di dollari tra i due paesi.

