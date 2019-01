Luxuria contro la Santanché: “sei piu’ trans di me”

Non si placano le polemiche per la trasmissione su Rai3, dove Vladimir Luxuria, è stata ‘interrogata’ dagli alunni di una classe composta da bambini dai 9 ai 12 anni. L’attacco della transgender arriva da Daniela Santanché, leader di Fratelli d’Italia, che durante la trasmissione L’Arena condotta da Massimo Giletti, commenta: “In natura chi ha la vagina è femmina, chi ha il pene è maschio. Lei, con tutto il rispetto, ha il pene e quindi è un uomo”. Pronta la replica di Luxuria: “Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me per motivi estetici. Sei più trans di me, Dany”.