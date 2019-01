Sea Watch, Magi (+Europa): i migranti vivono una prigionia che non capiscono

Condividi

“Il ministro Salvini se crede davvero in quello che dice presenti una denuncia nei nostri confronti. Questo governo crede di essere sopra la legge e questo è inaccettabile, dovrebbero capirlo tutti i cittadini”. Lo ha affermato Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, intervistato da SkyTg24 mentre è ancora a bordo della Sea Watch dove è salito con altri colleghi deputati nonostante il divieto delle autorità.

Salvini ha accusato questi parlamentari di non rispettare la legge. “Siamo ancora a bordo, intendiamo svolgere le nostre funzioni di parlamentari. Il divieto credo sia ileggitimo, non c’è nessun atto che potevano fare per impedirci di salire”, ha aggiunto Magi.