Qatar regala 20 milioni di dollari alla Palestina tramite Onu

Il Qatar ha deciso di continuare ad assistere finanziariamente la Striscia di Gaza: non più, come nei due mesi passati, con l’introduzione di fondi in contanti, bensì sostenendo opere di interesse pubblico in piena cooperazione con le Nazioni Unite. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa, l’ambasciatore del Qatar per la Palestina Mohammed al-Amadi, al termine di un lungo incontro con la leadership di Hamas a Gaza. Nei prossimi giorni, ha precisato, sarà firmato un accordo relativo ad investimenti del Qatar per 20 milioni di dollari in progetti legati alla rete elettrica e alla sanita’.

La missione di al-Amadi a Gaza era iniziata in un clima di tensione dopo che Hamas aveva respinto nuove condizioni poste da Israele per l’introduzione a Gaza di 15 milioni di dollari in contanti. Di pari passo da ieri si avverte una accresciuta tensione al confine fra Gaza e Israele. ANSAMED