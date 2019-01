Orrore a Napoli: trovato morto bimbo di 7 anni, sorella ferita

È stato interrogato dalla polizia il compagno della mamma del bambino di 7 anni ritrovato morto in un appartamento di Cardito, piccolo comune in provincia di Napoli. Assieme alla compagna si trova in stato di fermo in questura. La sorellina del piccolo, una bambina di otto anni, è stata invece ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo fonti ospedaliere, la bambina non avrebbe traumi agli organi interni, ma avrebbe il volto completamente tumefatto. In casa c’era anche un terzo fratellino di 4 anni, rimasto illeso.

I vicini di casa hanno riferito alla polizia di aver sentito provenire urla dall’appartamento, dove probabilmente era in corso una lite. In casa c’erano la donna, una trentenne napoletana, i tre bambini e il compagno di lei, un 24enne nato in Italia da genitori tunisini.