Boom di ricorsi dei migranti sulle richieste d’asilo

Sono “aumentati in maniera inattesa” i ricorsi civili in Cassazione (+21,7%) sulle richieste d’asilo, a causa “dell’incremento delle sopravvenienze in materia tributaria” (+9,8%) e, soprattutto, in materia di “protezione internazionale, con un +512,4%”. A rilevarlo il primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario presso piazza Cavour.

A denunciare il rischio che un “carico insostenibile di procedimenti, non comparabile, per le sue dimensioni, con quelli delle altre corti supreme europee” possa snaturare le funzioni di legittimità della Corte di Cassazione, anche in vista di possibili nuove emergenze legate ai “procedimenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione”, è invece il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, nel suo intervento alla cerimonia.