Mogherini: “la missione Sophia è stata ed è ancora un’eccellenza”

BRUXELLES, 23 GEN – “Operazione Sophia è stata ed è ancora un’eccellenza della politica di difesa europea. Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la guardia costiera libica, e salvato vite. Sophia ha portato tutta l’Ue nel Mediterraneo, dove l’Italia era sola prima del 2015. Se oggi l’Italia, che ha il comando e il quartier generale dell’operazione, non vuole più Sophia, siamo pronti a chiuderla”. Lo riferiscono fonti vicine alla Mogherini.

In realtà, la missione Sophia, che avrebbe dovuto contrastare il traffico di esseri umani, è servita invece a incoraggiarlo prelevando 45mila migranti. Le operazioni di ricerca e soccorso in mare non rientrano nel mandato di Sophia, ma le sue navi sono sempre state coinvolte per prelevare clandestini e traghettarli in Italia.