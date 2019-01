Convertito all’islam istigava alla “guerra santa” sui social, arrestato

Utilizzava i social network per la sua attività di propaganda a favore del Jihad la “guerra santa” dell’Islam contro gli infedeli. La polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato catanese di 32 anni per apologia del terrorismo mediante strumenti informatici e per istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche.

Si era convertito all’islamismo nel 2011