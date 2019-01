Lino Banfi (ambasciatore Unicef) entra in commissione Unesco

Lino Banfi (ex consigliere di Emiliano, Pd) entra nella commissione Unesco, ad annunciarlo il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio alla kermesse M5s sul reddito di cittadinanza. “Ne approfittiamo – ha detto dal palco Di Maio – per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l’Italia nella commissione italiana per l’Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell’Unesco“.

Oltre all’incarico che “mi è stato conferito volevo essere qui perché Conte è corregionale mio, è romanista come me, ed è presidente del Consiglio. Quando mi hanno chiamato ho detto ‘che c’entro io con la Cultura?’. In questi casi rappresentanti all’Unesco si sono fatte con persone che si sono laureate, che conoscevano la geografia, le lingue. Io voglio portare il sorriso ovunque, anche nei posti seri”. ansa