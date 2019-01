Sfregia collega con un coltello, denunciato 26enne della Sierra Leone

E’ stato denunciato dai carabinieri per lesioni un 26enne della Sierra Leone. L’uomo, per conto di una azienda agricola della zona, stava lavorando nei campi insieme a un collega quando è scoppiato un litigio tra i due. Improvvisamente, secondo la ricostruzione dei militari, lo straniero avrebbe estratto un coltello e colpito un 22enne romeno. Accompagnato in ospedale, la vittima ne avrà per 21 giorni. E per l’aggressore è scattata la denuncia. www.reteveneta.it