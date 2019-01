Regime Macron, anziana colpita in pieno volto da un flash-ball

Condividi

Nimes – Violenza gratuita contro persone innocue e inermi. Durante la protesta dei gilet gialli, una donna anziana è stata colpita in pieno volto dai gendarmi con un flash ball, un’arma non letale che spara palle di gomma, utilizzata dalla polizia francese per “mantenere l’ordine durante le proteste”.

Gli effetti li vediano in questo video.