Migranti, bloccare le Ong è un dovere morale

Bloccare le navi ONG che vogliono attraccare nei porti e chiudere questi ultimi non è più una semplice questione di ordine pubblico e sicurezza. Attenzione, ci sono sicuramente ragioni burocratiche e sicurezza da tenere in altissima considerazione, ma la battaglia ormai è soprattutto morale, politica ed ideologica. Il messaggio deve arrivare lungo l’asse nord-sud: a nord verso Bruxelles ed i paesi europei continentali e a sud verso le masse umane che dall’Africa più profonda vogliono provare ad arrivare in Italia.

A Bruxelles e a Berlino deve arrivare un messaggio forte e chiaro: il nostro paese non sarà mai più la pattumiera d’Europa, dove poter scaricare senza troppi rimorsi migliaia e migliaia di disperati in cerca di fortuna economica. Ed una sola nave che attracca, come è successo con la Sea Watch, è un segnale politico di debolezza che inviamo ai nostri “partners” europei e non possiamo permettercelo.