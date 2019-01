Salvini: Conte scriva a Macron, ci restituisca i terroristi

“Quello schifoso ha ucciso un maresciallo, un gioielliere, un macellaio e un ragazzo che faceva il poliziotto. Deve marcire in galera fino all’ultimo dei suoi giorni. L’impegno è che sia l’inizio di un percorso, sai quanti ce ne sono in giro per il mondo? Ce n’è qualcuno anche in Francia. La Francia richiama spesso l’Italia al rispetto delle regole, domani chiederò a Conte di scrivere a Macron perchè ci restituisca i delinquenti che hanno stroncato vite“.

