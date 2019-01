Grillo attacca Bolsonaro: mette a rischio il clima globale

Beppe Grillo attacca Jair Bolsonaro, insediato da 13 giorni! Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista Cesare Battisti – arrestato in Bolivia dopo anni di latitanza in Brasile – il garante del M5S punta il dito contro le politiche ambientali del neo-presidente brasiliano, ringraziato invece da Matteo Salvini dopo l’arresto di Battisti.

“Il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, sta mettendo a rischio le popolazioni indigene dell’Amazzonia e tutto il clima globale”, scrive su Twitter Grillo condividendo un post del suo blog e facendo ridere il pianeta.