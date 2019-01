Parigi, forte esplosione nel quartiere dellʼOpera: diversi feriti

Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi, nel quartiere dell’Opera. Sembra che la deflagrazione sia avvenuta in una boulangerie (panificio) nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, numerosi i feriti.

Testimoni: diversi feriti e un morto.

Al momento le autorità stanno seguendo la pista di una fuga di gas per spiegare l’incidente.