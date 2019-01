Palermo: scuole al gelo, bimbi in classe con cappellini e sciarpe

Bimbi al freddo costretti a seguire le lezioni con cappellini di lana e giubbotti addosso. Insegnati decimate a letto con l’influenza. Causa, anche, di pompe di calore guaste e impianto di riscaldamento inesistente. Hanno al massimo 6 anni gli scolaretti della scuola materna Mantegna Bonanno, nel cuore di Boccadifalco, che da una settimana si ritrovano a patire il freddo all’interno dell’istituto. Da un paio di giorni hanno disertato le lezioni, complice non solo la preoccupazione dei genitori ma anche l’assenza delle maestre in malattia per via di febbre e raffreddori.

