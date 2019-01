Meeting con leader democratici, Trump si alza e se ne va “tempo perso”

“Tempo perso”. Donald Trump ha avuto un incontro infruttuoso con i leader democratici di Camera e Senato, Nancy Pelosi e Chuck Schumer. Il meeting non ha prodotto un riavvicinamento sul tema del muro che il presidente vuole realizzare al confine. Lo shutdown del governo, quindi, prosegue.

“Ho appena lasciato un meeting con Chuck e Nancy, una totale perdita di tempo”, ha scritto Trump su Twitter. “Ho chiesto cosa succederebbe in un mese se io rapidamente offrissi un’apertura: votereste per” un provvedimento per la “sicurezza al confine che includa un muro o una barriera d’acciaio? Nancy ha detto no. Io ho detto bye bye, nient’altro funziona”, ha aggiunto.