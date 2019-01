Cala la disoccupazione, sindacati in piazza contro la manovra

Il tasso di disoccupazione scende al 10,5% a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell’Istat, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 anni”. Ai sindacati questi risultati danno fastidio.

Sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma. La mobilitazione è indetta da Cgil, Cisl e Uil contro la manovra e per sollecitare un confronto serio e di merito con il governo. La legge di bilancio infatti, si legge nel documento unitario che proclama la mobilitazione, “ha lasciato irrisolte molte questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese, a partire dai temi del lavoro, delle pensioni, del fisco, degli investimenti per le infrastrutture, delle politiche per i giovani, per le donne e per il Mezzogiorno”. Non solo. I sindacati così intendono tornano a sollecitare un confronto, disatteso dal governo, nonostante le garanzie fornite dallo stesso premier Giuseppe Conte.