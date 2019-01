Sea Watch, De Falco (ex M5s): la nave deve entrare in porto e basta

“Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”.

Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle acque di Malta, l’ex grillino ha le idee chiare e contrarie a quelle del governo: porti sempre aperti. “Non esiste prova scritta o formale di chiusura dei porti – spiega in un’intervista alla Stampa -. Abbiamo il dovere di non consentire divisioni tra buoni e cattivi e di fare campagna elettorale sulla povera gente che sta in mare”.