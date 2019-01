Palermitani contestano il sindaco Orlando Cascio “lei è un corn…”

Leoluca Orlando contestato pesantemente. La visita del sindaco in uno stand di Confartigianato non è “piaciuta” a un gruppo di palermitani che ha colto l’occasione per apostrofarlo in malo modo: “Si vergogni, con quale coraggio si presenta?”.

La discussione è degenerata fino a quando un cittadino ha apostrofato il primo cittadino così: “Orlando lei è un cornuto, è una vita che glielo dovevo dire”.