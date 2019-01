Olanda: polizia arresta mamma con bimbo nel passeggino perché si rifiuta di togliere il gilet giallo

Olanda, la polizia arresta una signora con il bambino sul passeggino perché si rifiuta di togliere il gilet giallo, divenuto simbolo della protesta contro l’élite che governa l’Europa.

I poliziotti tentano di sfilarle il gilet. Mentre la portano via, la donna, preoccupatissima per il bimbo, guarda indietro, ma la polizia non demorde e la porta verso il veicolo.