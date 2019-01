SeaWatch, Fico sostiene Di Maio che vuole portare donne e bambini in Italia

“Sono convinto che l’iniziativa presa ieri da Luigi Di Maio sia un segnale importante e ne sono contento. Allo stesso modo credo fortemente che l’Italia non debba essere lasciata sola, così come nessun altro Paese debba essere lasciato solo a gestire questioni complesse”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico, in un post a sostegno dellaposizione di Luigi Di Maio che ha chiesto di far sbarcare donne e bambini (scudi umani, ndr) dalla nave SeaWatch, bloccata da oltre dieci giorni nel Mediterraneo.

“Tutta l’Europa deve fare in modo che quanto successo in questi giorni con la Sea Watch e negli scorsi mesi con altre imbarcazioni nel mar Mediterraneo non si ripeta più. Siamo – come europei – cittadini che fanno della solidarietà un principio cardine della convivenza e dell’essere comunità. Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l’umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli”, scrive Fico.”