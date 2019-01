Accoltellato dal fratello, grave un romeno

Condividi

MONTALTO UFFUGO (COSENZA), 3 GEN – Al culmine di una lite scoppiata pare per problemi legati ad un’eredità avrebbe accoltellato il fratello che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni. E’ accaduto nella notte a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, all’interno dell’abitazione dove i due congiunti risiedono.

Protagonisti dell’alterco finito male sono due fratelli di origine romena di 38 e 33 anni. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei due che è stato colpito da un fendente alla schiena. Le condizioni del ferito, ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, sono giudicate critiche dai sanitari.