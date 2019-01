Monte Paschi cede 3,5 miliardi di crediti deteriorati

Condividi

MILANO, 2 GEN – Monte dei Paschi ha ceduto un pacchetto di “crediti non performing” per un totale di 3,5 miliardi. Lo rende noto un comunicato della banca, nel quale si specifica che il “portafoglio di inadempienze probabili (Utp) è ridotto nell’anno di circa 1,9 miliardi rispetto a un target di piano di 1,5 miliardi”.

Su #MPS sono pendenti cause e richieste per un rimborso complessivo di €1,4 miliardi. Per le quali la soccombenza è ritenuta ‘probabile’ dalla stessa banca.

Ricordo a me stesso che la banca capitalizza in borsa circa €1,7 miliardi.

I conti poi fateli voi… pic.twitter.com/QAGTt0E4ki

— Ora Basta (@giuslit) 29 dicembre 2018