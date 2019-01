88enne pestata senza motivo da romeno che ospitava in casa

BOLOGNA, 2 GEN – Una pensionata bolognese di 88 anni è finita in ospedale con il naso fratturato e 20 giorni di prognosi dopo avere subito un violento pestaggio la notte di Capodanno nell’abitazione dove vive, in via Marco Polo alla periferia di Bologna. A picchiarla, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, è stato un 38enne di origine romena che da qualche tempo abita con l’anziana e con suo figlio.

Senza alcun motivo, verso le 4 della notte di San Silvestro avrebbe dato in escandescenze e aggredito l’anziana. I militari del nucleo radiomobile, chiamati da alcuni vicini che avevano sentito grida e rumore provenire dall’appartamento, hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per immobilizzare il 38enne, che non era ubriaco ma si trovava in uno stato di forte alterazione psicofisica.