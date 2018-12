“Eroi 2018”, Mattarella premia 93enne che va a fare la volontaria in Kenya

A 93 anni ha passato tre settimane in Kenya per una missione umanitaria. Per questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di insignire Irma Dall’Armellina, originaria di Noventa Vicentina, dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per l’eccezionale prova di altruismo con cui ha prestato il proprio servizio in qualità di volontaria in una missione umanitaria in Kenya”.

Lo scorso febbraio, infatti, l’anziana vicentina, vedova con tre figli, ha deciso di lasciare l’Italia per tre settimane, nonostante il bastone e i problemi alle gambe, per seguire un orfanotrofio che da sempre aiuta a distanza con offerte economiche. ansa

