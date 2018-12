Migranti, card. Bassetti: “la loro presenza è segno di speranza”

“Abbiamo invitato al ‘Pranzo di Natale’ anche le persone richiedenti protezione internazionale e le famiglie siriane giunte a Perugia grazie ai corridoi umanitari, perché possano ritrovarsi insieme e ci auguriamo anche per loro che al più presto si sblocchi la situazione nell’ottenere quei riconoscimenti di cui hanno bisogno per potersi muovere e per avere, soprattutto, un lavoro”.

Lo ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a margine del pranzo che ieri, nel giorno di Natale, ha offerto a 90 persone bisognose presso la struttura ricettiva diocesana “Villa Sacro Cuore” di Perugia.